Munteanu: "Radu potrebbe essere il titolare della Romania per 10 anni, ma non gioca mai"

Ionut Radu scatena il dibattito in patria. L'ex portiere rumeno Cristian Munteanu, intervistato da Sport.ro, ha commentato infatti così il ruolo di semplice riserva dell'estremo difensore dell'Inter, con un focus particolare sulla sua Nazionale: "Non abbiamo più Tatarusanu, Lung e Pantilimon a nostra disposizione, ma la posizione del portiere è stata quella in cui non abbiamo sofferto negli ultimi anni. I quattro convocati sono molto bravi, ma è naturale giocare con un portiere che ha avuto continuità. Ecco perché penso che Radoi sceglierà uno tra Nita e Lazar. Certo, mi spiace per Radu. È un portiere che ha perso un anno, non ha giocato per niente tra Parma e Inter. Se fosse titolare, potrebbe essere considerato il portiere della Romania per i prossimi 10 anni. Ha delle ottime qualità, è alto, ha coraggio, riflessi e una bella dose di follia. Credo sia almeno al livello di Ciprian Tatarusanu, ma ha bisogno di giocare. Purtroppo è in una grande squadra ed è difficile togliere il posto a Samir Handanovic. Nonostante abbia quasi 37 anni, lo sloveno è uno dei migliori portieri del mondo. Si muove ancora bene e Radu può imparare molto da lui, anche se non gioca per l'Inter".