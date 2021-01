Musso: "L'Udinese se la gioca con tutti, sapevamo che la vittoria prima o poi sarebbe arrivata"

Al termine del successo maturato al Picco de La Spezia, l'estremo difensore dell'Udinese Juan Musso ha così commentato ai microfoni di DAZN il successo della sua squadra: "Siamo venuti qui a cercare la vittoria, volevamo interrompere la striscia di risultati negativi. La loro è una squadra tosta, molto aggressiva e che soprattutto in casa gioca molto bene. Le prestazioni da parte nostra ci sono sempre state, raramente abbiamo sbagliato l'atteggiamento e sapevamo che il risultato prima o poi sarebbe arrivato. Eravamo tranquilli e consapevoli che il nostro lavoro alla fine ci avrebbe portato questa vittoria".

Classifica? "Alcuni giocatori importanti sono arrivati qualche partita in ritardo e inoltre abbiamo sofferto diversi infortuni, anche questo influenza la posizione in cui ci troviamo e il numero di punti che abbiamo raccolto. Io mi focalizzo ogni giorno a dare sempre il meglio e cercare sempre di migliorare per me e per la mia squadra. Noi affrontiamo ogni partita sapendo di non essere inferiori a nessuno e sappiamo di potercela giocare con tutti, andiamo a cercare sempre i tre punti e alla fine facciamo i conti".