Nainggolan incerto sul suo futuro: "Lette tante speculazioni, nemmeno io so cosa accadrà"

A pochi giorni dal quarto di finale dell'Europeo tra Italia e Belgio, il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan ha parlato al quotidiano belga Gazet van Antwerpen, esprimendo dubbi circa il suo futuro, ad oggi ancora incerto: “Ho letto anche io delle speculazioni sulla mia permanenza in Sardegna. È stato scritto tanto, ma l’unica verità è che nemmeno io so ancora cosa accadrà. Mi sto soltanto godendo le vacanze in questo momento, il mercato non è ancora ufficialmente aperto. Non resta che aspettare e vedere”.