Napoli, 8-0 al Castel di Sangro nel test match giocato oggi: in gol anche Mathias Olivera

Sgambata di un'ora per il Napoli di Luciano Spalletti, che ha affrontato i padroni di casa del Castel di Sangro in un test match amichevole: per gli azzurri in gol il nuovo arrivo Mathias Olivera, poi doppiette di Ounas e Zerbin ad arrotondare il punteggio. Ancora gol nella seconda parte della sfida, quando gonfiano la rete Juan Jesus, Gaetano e Zedadka.