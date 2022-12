Napoli, a gennaio può arrivare Ilic dall'Hellas: ma solo se prima partirà Demme

Il mercato di gennaio del Napoli non prevede colpi in entrata ma qualcosa potrebbe cambiare nel caso in cui Diego Demme dovesse lasciare il club azzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe essere Ivan Ilic a prendere il suo posto, con i rapporti con l'Hellas Verona che sono ottimi, viste anche le trattative che hanno portato Rrahmani e Simeone all'ombra del Vesuvio. Il club scaligero valuta il centrocampista serbo 25 milioni di euro ma in ogni caso il Napoli lo chiederebbe in prestito, legando poi il trasferimento definitivo al riscatto in estate.