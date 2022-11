Napoli, Adama Traoré e Luiz Henrique in lista: Lozano possibile partente in estate

In vista della prossima estate il Napoli sta progettando di sistemare le fasce d'attacco con due nomi ad effetto come Adama Traoré e il giovane talento del Betis Luiz Henrique. Per il primo a giugno si potrebbe trattare per un acquisto a parametro zero, idea che attrae Giuntoli che comunque dovrebbe fargli spazio. In tal senso, è Hirving Lozano l'indiziato numero uno a partire, con il messicano che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non pare intenzionato a rinnovare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.