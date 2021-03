Napoli, altro convincente colpo Champions: azzurri al top per la volata finale

vedi letture

Altra prova di forza. Come a Milano, il Napoli vince e convince a Roma, aggiudicandosi una sorta di spareggio per poter inseguire il quarto posto, ridimensionando l'avversario - come accaduto nella gara d'andata - e rilanciandosi prepotentemente in chiave Champions League col -2 dalle terze Atalanta e Juventus.

A decidere il match è una doppietta di Mertens, in ballottaggio con Osimhen fino alla vigilia, ma a far ben sperare per la volata finale è ancora una volta la prova dell'intera squadra. Il Napoli infatti porta via i tre punti dall'Olimpico dominando in lungo ed in largo nel primo tempo, macinando un ritrovato gioco offensivo - congeniale ai tanti azzurri estremamente tecnici in attacco - andando sul doppio vantaggio e mostrando una superiorità evidente in ogni zona del campo per poi abbassare il baricentro solo nella ripresa, ma subendo poco o nulla con un palo dei giallorossi arrivato solo per un errore in uscita.

Gattuso dunque fa fruttare le due settimane tipo di lavoro per riportare la squadra ai livelli di inizio stagione. Il Napoli esce così da due trasferte complicatissime - che potevano mettere fine anche all'ultimo obiettivo stagionale - con sei punti, zero gol incassati e soprattutto il pieno di fiducia ed entusiasmo per provare ad avere un passo superiore alle rivali nelle undici partite che restano da giocare. I rientri nel finale di Manolas e soprattutto Lozano sono un altro motivi per sorridere per il tecnico che dopo la sosta potrà contare sull'intero organico a disposizione.