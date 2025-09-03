Napoli, Ambrosino nel mirino dell'Ajax: no degli azzurri. E si lavora al rinnovo
Nonostante l'arsenale offensivo a disposizione Antonio Conte nel successo per 1-0 contro il Cagliari, valido per la seconda giornata di Serie A, ha avuto modo di dare spazio in campo anche a Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che dopo tre stagioni vissute in prestito in Serie B con le maglie di Como, Cittadella. Catanzaro e Frosinone, è stato confermato dal Napoli. Almeno per questa prima parte di stagione.
Un attestato di stima, quello del club partenopeo nei confronti del ragazzo di Procida, confermato anche dal retroscena di mercato rivelato da SkySport in queste ore.
Stando, infatti, a quanto riportato la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe detto no ad una proposta arrivata da parte dell'Ajax per l'attaccante.
Ambrosino, dunque, si giocherà la sue chance al 'Maradona' oggi e probabilmente anche in futuro dato che hanno preso il via le trattative per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel giugno 2026.
