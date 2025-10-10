Ambrosino: "Ho scelto di restare a Napoli per allenarmi con Conte e con calciatori fenomenali"

Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante del Napoli, ha parlato a Radio CRC della stagione in corso iniziando dal suo esordio contro il Cagliari: "Non pensavo di entrare, anche perché la partita era ancora ferma sullo 0-0. Il mister mi ha detto "riscaldati bene che tra poco entri" ed in quei pochi primi secondi non ho capito più nulla (ride, ndr). Grazie al mio percorso nel Napoli oggi mi sento un calciatore più maturo, anche se ovviamente c'è ancora tanto da migliorare. Ho tantissimi ricordi legati a questi anni, sia belli che brutti. La cosa più bella che porto con me è il fatto di aver mantenuto un bel rapporto con tutti i ragazzi che ho incontrato".

Cosa pensa di Conte?

"Conte ed il suo staff sono tra i migliori gruppi tecnici in circolazione, quindi sono contento di poter lavorare con loro. Quando ho deciso di restare a Napoli era per lavorare insieme a questo staff e a questo gruppo composto da calciatori fenomenali. Posso soltanto migliorare. Chiedo un sacco di consigli ai miei compagni di reparto, perché avendo più esperienza di me possono aiutarmi a crescere. Ho un rapporto speciale con Pasquale Mazzocchi, essendo napoletano come me: mi ha integrato subito".

Le sue caratteristiche?

"Non sono un centravanti da area di rigore. Mi piace muovermi sulla trequarti e soprattutto sulla sinistra: cerco di giocare più palle possibile e di fare gol. Il Napoli ha iniziato bene il suo percorso in questa stagione. Siamo lì in vetta e credo che lotteremo tutto l'anno per cercare di fare il miglior posizionamento possibile. Naturalmente, avendo il tricolore sul petto, ogni squadra verrà ad affrontarci dando il massimo: noi ci dobbiamo far trovare pronti e provare ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso".