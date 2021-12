Napoli, anche Elmas positivo al Covid-19: Spalletti perde un'altra pedina

Nuova tegola per il Napoli, che perde un altro calciatore, stavolta per Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale degli azzurri: "Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".