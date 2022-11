Napoli, anche l'ex Hamsik sorpreso da Kvaratskhelia: "Sta facendo delle cose fuori dal comune"

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli ora in Turchia al Trabzonspor, ha parlato a Dazn nel corso della trasmissione ‘Super Tele’: “Se seguo il Napoli di oggi? Non ho mai smesso di seguirlo. Quest'anno e l'anno scorso, sono partiti fortissimi, ma li vedo più convinti dell'anno scorso".

Su Kvaratskhelia: "Una sorpresa incredibile, qualcuno lo conosceva. Io non tantissimo, sta facendo delle cose fuori dal comune".

Sul centrocampo del Napoli: "Un centrocampo equilibratissimo. C'è Lobotka che smista palloni, gioca semplice, Zielinski fa giocate importanti e Anguissa si inserisce. Molto equilibrato, simile al mio con Allan e Jorginho".

Un rmpianto del periodo a Napoli: “Certo, è stato un enorme piacere. Sono stato il primo a batterlo, un onore ricevere un messaggio da lui. Cose bellissime, il rimpianto è non vincere il campionato. Per tre volte secondi, un anno vicinissimi. Rimpianto, sì, ma ci sta non vincerlo”.