Napoli, arriva la capolista: Gattuso a caccia dell'impresa per salutare con la Champions

E' il momento dell'assalto alle posizioni Champions. Il Napoli torna al Maradona, dove è reduce da sei vittorie di fila in campionato, per ospitare l'Inter in un turno che può dire già tantissimo in termini di classifica: a differenza della scorsa settimana con le vittorie di tutte le concorrenti, stavolta gli scontri diretti rendono impossibile questo scenario ed inizieranno a fare selezione per le posizioni che portano alla Champions League, mai così preziosa in termini economici per i club che devono fronteggiare anche la crisi dovuta al Covid.

La formazione di Rino Gattuso dovrebbe essere fatta, considerando le assenze di Ospina e Lozano che rendono forzato l'impiego di Meret tra i pali e Politano a destra. Resiste probabilmente un solo ballottaggio: il più difensivo Hysaj o Mario Rui a sinistra, con la scelta che dipenderà anche dal piano gara preparato da Gattuso contro un avversario che potrebbe lasciar fare la gara agli azzurri per accentuare le proprie caratteristiche a campo aperto. Per il resto va verso la conferma Manolas, al fianco di Koulibaly, così come è inamovibile in mediana la coppia Demme-Fabian e nella linea più avanzata dovrebbe essere recuperato Zielinski con, come detto, l'ex Politano a destra, Insigne a sinistra, ed Osimhen terminale offensivo. Considerando la condizione psicofisica raggiunta finalmente dal nigeriano, per Mertens dovrebbe essere un ruolo da subentrante, provando di nuovo a fare la differenza come accaduto a Genova con l'assist per chiudere la partita.