Napoli, arriva la Lazio e Conte non cambia: Alisson ancora verso la panchina

Dopo il deludente pareggio di Parma, il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria quest'oggi contro la Lazio. L'obiettivo è ritrovare i tre punti, se possibile anche una qualità di gioco smarrita nell'ultimo periodo, per acciuffare al più presto la matematica conquista della Champions League (già più vicina dopo il ko del Como nell'anticipo) ma per farlo bisognerà superare Maurizio Sarri, ex che non passerà mai inosservato dalle parti di Fuorigrotta anche se probabilmente punterà tutto sulla gara di Coppa Italia di mercoledì che è anche l'unico obiettivo restante per i biancocelesti. Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo, soprattutto in termini di produzione offensiva, Antonio Conte però non dovrebbe cambiare l'ossatura della squadra.

Si va avanti con i quattro centrocampisti

Per Alisson Santos dovrebbe esserci di nuovo la panchina. Nonostante i benefici portati in campo nell'ultima parte di gara con il Milan ed il Parma ad una squadra decisamente troppo sterile e piatta nell'ultimo periodo, il brasiliano non dovrebbe avere una chance da titolare. Conte è intenzionato a confermare Anguissa al fianco di Lobotka con McTominay e De Bruyne nella linea più avanzata alle spalle di Hojlund. Per il tecnico del Napoli restano intoccabili i quattro centrocampisti.

Altri due ballottaggi

La novità potrebbe esserci in difesa con l'impiego di Beukema in difesa, sul centro-destra con Buongiorno ed Olivera, al posto dunque di Juan Jesus autore dell'erroraccio sul gol del Parma e da tempo in difficoltà sul piede debole in quella posizione. In soffitta dunque lo schieramento con i tre mancini in difesa che non sembra aver pagato. Altro dubbio a destra con Gutierrez che insidia Politano sulla destra mentre sembra intoccabile Spinazzola sull'out mancino.