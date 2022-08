Napoli, aspettando Kepa rimane in piedi Navas. Il portiere del PSG accetterebbe l'azzurro

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il parco portieri di Spalletti con l'innesto di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea. Quella dell'estremo difensore basco, però, non è l'unica soluzione: come spiega La Gazzetta dello Sport, rimane in piedi l'ipotesi Keylor Navas dal PSG, con il costaricano che si sarebbe detto felice di approdare nel capoluogo campano. Servirebbe però anche qui un accordo con contributo notevole sull'ingaggio da parte del lato cedente.