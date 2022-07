Napoli, assalto totale a Raspadori: accordo col giocatore, a giorni summit col Sassuolo

Il Napoli e il Sassuolo s'incontreranno presto per parlare, concretamente, di Giacomo Raspadori. A scriverlo stamane è il Corriere dello Sport, sottolineando come l'attaccante del Sassuolo abbia messo d'accordo tutti in casa partenopea venendo scelto da De Laurentiis in persona come simbolo del nuovo corso.

L'accordo con il giocatore è già stato definito sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro più bonus fino al 2027, ma senza il placet dei neroverdi non si può certo procedere. Per questo - si legge - è già stata fissata una riunione col Sassuolo per l'inizio della settimana che verrà.