Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Palomino e Kovalenko, anche Sportiello ko

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli di Coppa Italia, in programma domani al Diego Armando Maadona. Confermata l'assenza di Hans Hateboer: il laterale olandese continua a soffrire per un problema al piede rimediato nella gara contro il Milan, mentre in difesa spicca l'assenza di Palomino, squalificato, e a centrocampo del nuovo arrivo Kovalenko. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Gelmi, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.