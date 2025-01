Napoli, buone notizie per Conte: Olivera, Politano e Kvara verso il recupero per il Verona

Tre giocatori da recuperare, tre buone notizie in arrivo per Antonio Conte in vista della sfida di domenica sera contro il Verona al Maradona. Mathias Olivera, Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia potrebbero tornare a disposizione dopo le assenze e gli acciacchi che hanno condizionato la trasferta di Firenze, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per Olivera, costretto a uscire sul 3-0 contro il la Fiorentina a causa di un trauma contusivo al polpaccio sinistro, lo staff medico valuterà giorno per giorno le sue condizioni. Il laterale uruguaiano ha temuto un infortunio più serio, ma il problema sembra in via di risoluzione, lasciando aperta la possibilità di vederlo in campo domenica.

Politano e Kvaratskhelia, invece, non sono stati convocati per Firenze rispettivamente per un’elongazione al soleo della gamba sinistra e un affaticamento muscolare. Entrambi saranno monitorati attentamente, ma filtra ottimismo sul loro recupero. A Conte spetterà decidere chi, insieme all’inamovibile Neres e a Lukaku, completerà il tridente offensivo.