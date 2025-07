Napoli, Cajuste parte di nuovo in prestito: accordo con il Besiktas, le cifre dell'operazione

vedi letture

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Mentre le trattative per Noa Lang dal PSV Eindhoven e Sam Beukema dal Bologna sono in fase avanzata e si avvicinano alla chiusura, il club partenopeo è attivo anche nella gestione dei giocatori in esubero, in particolare quelli rientrati dai vari prestiti.

Tra questi c'è Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999, che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte per la prossima stagione. Il suo futuro sembra ormai segnato: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano il Besiktas è molto vicino a definire l'acquisto del giocatore.

L’operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a circa 6,5 milioni. Le due società sono in contatto costante e stanno lavorando agli ultimi dettagli relativi alle modalità di pagamento. L’accordo è ormai alle battute finali e potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Per il Napoli si tratterebbe di un’uscita importante in termini di snellimento della rosa, mentre per Cajuste si profila una nuova avventura in Turchia - dopo quella dello scorso anno in Premier League con l'Ipswich - con la possibilità di rilanciarsi dopo una stagione deludente. L’addio al club campione d’Italia è dunque sempre più vicino.