Napoli, chi sarà il dopo Kvaratskhelia? Il punto in attacco tra Adeyemi e Garnacho

Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è stata una parziale apertura di Karim Adeyemi al trasferimento al Napoli: i contatti proseguiranno dopo la sfida contro la Juventus - in programma domani - per cercare ancora l’intesa economica sull’ingaggio, in attesa che arrivi l’eventuale sì convinto e definitivo dell’attaccante. La sua volontà sarebbe quella di lasciare il Borussia Dortmund solo a giugno per non allontanarsi troppo dalla famiglia che vive in Svizzera.

Resta in corsa anche Alejandro Garnacho del Manchester United, il Napoli gioca su due tavoli e vuole chiudere l’accordo economico col giocatore e con l’agente puntando poi sulla loro volontà per far abbassare le richieste dello United, con cui resta distanza domanda-offerta. Il Chelsea, altro club che segue lo spagnolo, non ha ancora mostrato un interesse ufficiale e Garnacho sta dando priorità sempre al Napoli.