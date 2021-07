Napoli, concorrenza all'Atalanta per Ahmedhodzic del Malmoe. Marcos Senesi l'alternativa

vedi letture

Oramai da settimane il nome di Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco del Malmoe, è al centro delle attenzioni di mercato dell'Atalanta. Il club orobico, però, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno non sarebbe l'unico in Serie A a seguire il giocatore. In lizza, infatti, che anche il Napoli che l'eventuale sostituzione di Koulibaly al centro del reparto arretrato sta seguendo anche Marcos Senesi del Feyenoord oltre che lo stesso Nikola Maksimovic attualmente libero da accordi con il club azzurro ma sempre possibilista circa un nuovo contratto.