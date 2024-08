Napoli, Conte è soddisfatto del mercato. Ma c'è il problema centravanti

vedi letture

Antonio Conte è soddisfatto per come si sta muovendo il Napoli sul mercato. Già questa è una notizia: il super colpo di Buongiorno, la chance di Spinazzola, l’investimento su Rafa Marin, poi le conferme di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, più quelle di Anguissa e Lobotka. Finora la situazione - spiega Il Corriere dello Sport - è delle migliori, ma adesso incomincia a serpeggiare un po’ di fretta.

Il caso è quello del numero nove. Perché il trasferimento di Victor Osimhen non si sblocca, con il Paris Saint Germain che continua a nicchiare: non c'è l'intenzione, da parte dei francesi, di soddisfare le richieste del Napoli da 100 milioni di euro. Anche le situazioni di Simeone e Cheddira sono subjudice, mentre Raspadori dovrebbe rappresentare la certezza per la prossima annata.

Osimhen è il giocatore con cui concludere il mercato in uscita. Perché non ci sono le entrate dalla Champions - quindi oltre 50 milioni bloccati - e non è possibile fare investimenti ulteriori, in particolare per Lukaku. Il belga vuole tornare da Conte e aspetterà fino all’ultimo istante utile, senza considerare altre offerte che gli stanno arrivando. Finora si sta allenando da solo a Cobham, quartier generale del Chelsea, in attesa della chiamata.