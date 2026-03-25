Napoli, dall'Argentina: il Boca Juniors si è rassegnato all'addio di Zeballos, il prezzo è in calo

Il nome di Exequiel Zeballos continua a circolare con insistenza in chiave Napoli in vista della prossima finestra di mercato. L’esterno offensivo del Boca Juniors resta uno dei profili monitorati dal club azzurro, anche alla luce di una situazione contrattuale che potrebbe favorire una trattativa già nei prossimi mesi.

Il classe 2002 ha un accordo in scadenza nel 2026, ma non avrebbe accettato la proposta di rinnovo presentata dal club argentino. Una scelta che cambia gli scenari, perché il Boca rischierebbe di perdere il giocatore senza incassare nulla tra poco più di un anno. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina e rilanciate da Olè la valutazione reale sarebbe ormai molto più bassa, intorno ai 7-8 milioni, proprio per evitare di arrivare alla scadenza senza accordo.

In Sudamerica danno per probabile la partenza dell’attaccante e parlano di un Boca Juniors già rassegnato all’idea di cedere il giocatore. Il club di Buenos Aires, infatti, starebbe valutando il possibile sostituto e avrebbe individuato in Jaminton Campaz del Rosario Central il profilo più adatto per raccogliere l’eredità di Zeballos. Il Napoli segue la situazione con attenzione, consapevole che il mancato rinnovo può trasformare l’operazione in un’occasione di mercato da cogliere al momento giusto.