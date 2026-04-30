Napoli, il crack Zeballos resta nel mirino: a gennaio Conte ha chiesto garanzie a Tevez
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Ezequiel Zeballos resta nel mirino del Napoli. Lo scrive Il Mattino, che nella sua edizione odierna sottolinea come gli azzurri stiano continuando a seguire con interesse il talento argentino, esterno sinistro o punta centrale di 24 anni. Il quotidiano aggiunge anche un retroscena molto interessante sul suo conto: a gennaio, infatti, ci sarebbe stata una telefonata tra mister Antonio Conte e Carlos Tevez, attualmente tecnico del Talleres, proprio per raccogliere informazioni sul giocatore. Tra i due, Conte e Tevez, c'è un gran rapporto dai tempi della Juventus.
I numeri stagionali di Zeballos con gli Xeneizes
Il classe 2002 del Boca ha collezionato 8 presenze con un gol e due assist finora in questa stagione iniziata a gennaio 2026.
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