Il Napoli monitora Zeballos in scadenza: il Boca non ci sta, avviati i contatti per il rinnovo

Ala destra, sinistra o punta centrale all'occorrenza. Stando a quanto riportato da TyC Sports, il Napoli è sulle tracce di Exequiel Zeballos: un esterno offensivo argentino scuola Boca Juniors e ancora di proprietà del club xeneizes, ma solamente fino al 31 dicembre 2026. Ragion per cui dalle parti della Bombonera sono consapevoli di non avere tempo da perdere e che il rinnovo del giocatore classe 2002 è di assoluta priorità.

Secondo quanto ripreso dal media argentino, il club partenopeo vorrebbe sferrare un assalto già in estate, ma il numero 7 del Boca si sarebbe già impegnato nei colloqui per il prolungamento di contratto. Ancora non sono arrivate novità in merito e qualora non firmasse entro giugno, qualsiasi altro club interessato potrebbe farsi avanti a partire da luglio. Eppure in casa xeneizes filtra ampio ottimismo a riguardo, nonostante sappiano quale sia il gioco del temporeggiamento.

Il Napoli, dal canto suo, potrebbe avviare i contatti già tra tre mesi. A quel punto per trattare un trasferimento per il prossimo gennaio, per chiudere il colpo da parametro zero. Il presidente Juan Román Riquelme vuole evitare questo scenario e i dialoghi tra Zeballos e il club argentino sono stati avviati anche per questa ragione. Il tempo è tiranno, il tempismo è la chiave.