Napoli, dalla Spagna: Fabian Ruiz addio quasi certo in estate. Il Barcellona oggi è in pole

Fabian Ruiz, visto l'ottimo campionato disputato e il contratto in scadenza col Napoli nel 2023, sarà uno dei grandi nomi del mercato estivo. Lo scrive quest'oggi il quotidiano spagnolo AS che spiega come il centrocampista spagnolo, dopo aver rifiutato il Newcastle lo scorso gennaio, nelle prossime settimane sembra davvero destinato a lasciare il Maradona. Il Napoli non vuole perderlo a zero nel 2023 e la sua cessione servirà per finanziare il mercato in entrata, anche se le iniziale pretese da 60 milioni di euro di Aurelio De Laurentiis andranno inevitabilmente rivista verso il basso.

La squadra che in questo momento sembra più interessata all'ex Betis è il Barcellona, con Xavi che lo apprezza e lo stima da tempo. Molto però in tal senso dipende dall'uscita di Frenkie De Jong: il centrocampista olandese sarà molto probabilmente uno dei sacrifici blaugrana in nome del bilancio, una volta sbloccatasi la sua cessione ecco che potrebbe partire l'offensiva al talento del Napoli.