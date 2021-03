Napoli, De Laurentiis in silenzio in attesa delle scelte: futuro di Gattuso ancora a rischio

Una settimana di silenzio per Aurelio De Laurentiis che ha deciso di non parlare perché impegnato a valutare con attenzione le prossime mosse in casa azzurra. Dopo i prossimi incontri, cruciali per il resto del campionato, il presidente deciderà su come muoversi per quanto riguarda la guida tecnica, con Gattuso tutt'altro che certo della conferma per la prossima stagione dopo questa prima parte di stagione fatta di tanti alti e bassi. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.