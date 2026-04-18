Napoli, De Laurentiis vuole evitare uno Spalletti-bis: il confronto con Conte sarà anticipato

Aurelio De Laurentiis è rientrato a Napoli e oggi sarà al Maradona per la sfida contro la Lazio. Il presidente ha seguito dalla California la vittoria con il Milan, che ha riportato gli azzurri al secondo posto, e il pareggio con il Parma, risultato che ha ulteriormente allargato il divario dall’Inter e dalla corsa scudetto, ormai quasi compromessa in attesa della matematica.

La sua ultima intervista ha acceso i riflettori sul futuro del Napoli. De Laurentiis, parlando anche del possibile coinvolgimento di Conte nel progetto della Nazionale, ha invitato il tecnico a chiarire rapidamente le proprie intenzioni. L’obiettivo è evitare le difficoltà già vissute nell’estate 2023 dopo l’addio di Spalletti. Per questo motivo, il confronto tra le parti, inizialmente previsto a fine stagione, sarà anticipato: la data più probabile è dopo la gara con la Cremonese, anche se non si esclude un incontro già nei prossimi giorni.

Si apre così una settimana delicata e decisiva. Mister Antonio Conte aveva già tracciato la linea: "Ho un contratto triennale e da parte mia c’è assoluta disponibilità a rispettarlo". Tuttavia - ricorda il Corriere dello Sport - tutto dipenderà dalla sintonia con il club e i progetti di De Laurentiis. In due stagioni sono arrivati risultati importanti, tra cui uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni in Champions sfiorate. Ora, però, si avvicina un passaggio chiave: il tecnico è legato fino al 2027, ma in carriera è rimasto oltre due anni nello stesso club soltanto alla Juventus. Succederà anche a Napoli?