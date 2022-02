Napoli, Di Lorenzo: "Col Cagliari brutta botta, non vedevo bene e ho perso lucidità"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida al Barcellona di Europa League: "Sto bene e sono a disposizione. Col Cagliari ho preso una brutta botta, non vedevo bene, avevo perso lucidità. Ho preferito uscire perché con queste cose non si scherza. Barcellona? Domani sarà una finale, una gara secca, dobbiamo affrontarla nella maniera giusta contro una squadra importante con giocatori forti, ma abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà. Dopo la prima partita li conosciamo meglio, hanno giocatori forti ma anche noi sappiamo come affrontarli e abbiamo preparato bene il match. Siamo pronti e vogliamo passare il turno. Settimana decisiva? Lo sono tutte le partite, sicuramente affrontiamo due squadre importanti, saranno belle partite da giocare. Adesso pensiamo al Barcellona, non vediamo l'ora di scendere in campo con lo stadio pieno".