Napoli è un incubo per Jurgen Klopp. Dal BVB al Liverpool: 4 partite, 4 sconfitte

Incubo Napoli per Jurgen Klopp. Il manager tedesco ha sempre perso nelle quattro partite disputate nell'impianto di Fuorigrotta. Questo il dato.

Napoli - Dortmund 2-1

Napoli - Liverpool 1-0

Napoli - Liverpool 2-0

Napoli - Liverpool 4-1

Jürgen Klopp has lost every game he's taken charge of at the Stadio Diego Armando Maradona. 🤌 pic.twitter.com/94uwd9pgm7

— Squawka (@Squawka) September 7, 2022