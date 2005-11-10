Napoli, è già emergenza in difesa: sondato Badiashile ma il Chelsea non apre al prestito
Il Napoli si trova già a fare i conti con una situazione d'emergenza in difesa a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. Massimiliano Allegri ha perso Alessandro Buongiorno, destinato probabilmente all'intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro con uno stop stimato di almeno due o tre mesi, mentre anche Sam Beukema deve fare i conti con il riacutizzarsi di una problematica al tendine d'Achille. In attesa di nuovi sviluppi, il tecnico azzurro dovrà valutare le soluzioni già presenti in rosa, con Rafa Marin e Luca Marianucci chiamati a giocarsi le proprie chance.
Sondaggio Badiashile
Come scrive La Gazzetta dello Sport, una possibile occasione sul mercato porta il nome di Benoit Badiashile. Il difensore francese del Chelsea, mancino e con caratteristiche considerate simili a quelle di Buongiorno, è stato sondato dal Napoli come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Al momento, però, i Blues non sembrano intenzionati ad aprire al prestito: il giocatore è tra quelli in uscita, ma la formula proposta dal club azzurro non ha trovato riscontri positivi. Tra le alternative resta anche Federico Gatti, profilo particolarmente apprezzato da Allegri.
Nuovo ruolo per Olivera
Nel frattempo il Napoli valuta anche soluzioni interne. Una di queste potrebbe riguardare Mathias Olivera, che rientrerà dopo le vacanze successive al Mondiale. L'uruguaiano nasce come terzino sinistro, ma in passato ha già ricoperto il ruolo di centrale, soprattutto con Antonio Conte nella stagione dello scudetto. La sua duttilità, lo rendono una possibile carta da affiancare a Rrahmani in una linea a quattro.