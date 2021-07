Napoli, Emerson prima scelta per la fascia. Sondaggio con il Getafe per Mathias Olivera

vedi letture

Nome nuovo per la corsia mancina del Napoli. Nelle ultime ore è stato accostato al club azzurri Mathias Olivera in forza al Getafe, voce confermata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Emerson Palmieri resta la prima scelta, ma il Napoli sta sondando anche il Getafe per l’esterno mancino Mathias Olivera, 23 anni, uruguaiano, che ha già fatto parte della rappresentativa Under 20 del suo Paese. Nell’ultima stagione 3o partite al Getafe da titolare in Liga su 31 giocate. Un profilo che da tempo gli scout azzurri stanno seguendo. Il club spagnolo chiede oltre 15 milioni, dopo un primo sondaggio, e i dirigenti del Napoli attendono sempre con pazienza di portare avanti la trattativa per Emerson, forti dell’ok del giocatore a Spalletti.