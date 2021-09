Napoli, esami strumentali per Meret: si teme uno stop di almeno 40 giorni

È atteso a Castel Volturno Alex Meret, di rientro dalla Nazionale a causa dell'infortunio che lo terrà ai box per un po'. Il portiere classe '97, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, sosterrà visite mediche per capire l'entità della frattura e i tempi di recupero. Su questo tema si parla di 40 giorni di stop.