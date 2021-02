Napoli, Fabian: "Ancora tutto aperto. Covid? Si perde forma fisica, i polpacci ora fanno male"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ognuno deve pensare a fare un po' di più. Mancano ancora gli altri 90 minuti, è tutto aperto. Sappiamo che è difficile, ma proviamoci".

Come stai fisicamente? Sei appena tornato.

"E' vero che dopo il Covid era un po' difficile, si perde forma fisica con tanti giorni fermo. Alla fine i polpacci stavano un po' male".

Chi come te è qui da qualche stagione in più deve dare di più?

"Sì, ma non solo noi chi sta da più tempo qui. Tutti. Dobbiamo dar di più perché siamo una squadra forte. Bisogna continuare a lavorare, quella è la strada".

Come mai andate bene solo ad intermittenza?

"Anch'io voglio capire il perché. E' tanto tempo che facciamo due partite buone e la terza peggio. Non credo sia un problema fisico, perché diamo sempre tutto. Non lo so, non posso dirlo. Ma noi dobbiamo giocare con tutti alla stessa maniera per arrivare dove vogliamo".