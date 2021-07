Napoli, Florian Grillitsch per il centrocampo: l'austriaco valutato circa 15 milioni dall'Hoffenheim

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: la società azzurra segue Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista austriaco dell'Hoffenheim che si è messo in mostra nell'ultimo Europeo. Il suo contratto scadrà a giugno 2022 e il Napoli vuole approfittare del fatto che tra sei mesi sarà libero per cercare di convincere l'Hoffenheim ad abbassare le pretese. Il valore del centrocampista si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma Giuntoli è pronto a trattare per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.