Napoli, futuro Ospina: presto incontro con ADL. Ci sono Real Madrid, Lazio e Atalanta

Il futuro di David Ospina al Napoli è in bilico, e questa non è una novità, ma presto ci sarà un incontro tra i manager del colombiano e Aurelio De Laurentiis, per discutere del possibile rinnovo del contratto, con il portiere attualmente in scadenza il 30 giugno. Come emerso nelle ultime ore anche Carlo Ancelotti lo ha messo nel mirino per il ruolo di dodicesimo ma, come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti lo verrebbe confermare, nonostante le sirene anche di Lazio e Atalanta.