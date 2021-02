Napoli, Gattuso incassa la fiducia della squadra. Ecco il patto per rilanciare le ambizioni del club

La squadra ha giurato fedeltà al proprio allenatore, schierandosi dalla sua parte in questo momento così delicato per l'ambiente napoletano. Scrive così La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione tra Gattuso e il Napoli. Il tecnico - si legge - ha incassato dunque la fiducia dei suoi ragazzi dopo il secondo attacco a Aurelio De Laurentiis. Nel chiuso dello spogliatoio del training center di Castel Volturno, è nato il patto tra tecnico e squadra, che dovrà rilanciare le ambizioni del club. Qualcosa s’era intravisto dopo il gol di Politano, contro il Parma, festeggiato dai giocatori con un abbraccio collettivo all’allenatore. La vigilia della sfida con l’Atalanta, per l’andata della semifinale di coppa Italia, ha vissuto sulla simbolica stretta di mano che ha sancito quest’accordo che, adesso, ha soltanto bisogno di avere il riscontro del campo, a partire da stasera.