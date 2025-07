Napoli, già una quarantina di milioni in cassa dalle uscite. Quali saranno le prossime

L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sul mercato del Napoli, che non significa solo acquisti ma anche uscite. Quelle che per il momento hanno già permesso di accantonare circa 40 milioni di euro, anche se una parte 'solo' in proiezione: si tratta dei riscatti di Elia Caprile e Gianluca Gaetano operati dal Cagliari, di quello di Natan operato dal Real Betis e dell'acquisto ormai imminente di Rafa Marin da parte del Villarreal, pronto a riportarlo in Spagna.

E non saranno gli unici a lasciare il Napoli in questa estate. C'è per esempio in uscita il centrocampista Jens Cajuste, che in Premier League ha lasciato un buon ricordo e potrebbe pure tornarci, a patto di portare in cassa una decina di milioni di euro. E poi Michael Folorunsho, Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin, tutti rientrati dai rispettivi prestiti (Fiorentina, Genoa e Venezia) e con pretendenti in Serie A, pronti quindi a ripartire. Se il club dovesse completare tutte le cessioni che ha in cantiere (a partire da quella potenzialmente ricchissima di Osimhen), si ritroverebbe con una rosa più leggera e tra i 100 e i 150 milioni di euro in più nelle proprie tasche.

LE CESSIONI DEL NAPOLI E GLI INCASSI

Natan (difensore) al Real Betis per 9 milioni di euro

Elia Caprile (portiere) al Cagliari per 8 milioni di euro

Gianluca Gaetano (centrocampista) al Cagliari per 6 milioni di euro

Rafa Marin (difensore) al Villarreal per 1 milione di euro più 15