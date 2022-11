Napoli, Giuntoli al lavoro per il rinnovo di Kvaratskhelia: ritocco dell'ingaggio con nuovi bonus

Ultime sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia rivelate da Il Mattino di Napoli: il georgiano è incedibile per il Napoli e lo sanno già i vari emissari che hanno bussato alla porta. In ogni caso, Giuntoli è già nella fase di preparazione perché con il nuovo anno pensa a come blindare ancor di più il Messi della Georgia anche se ha un contratto fino al 2027, senza clausola, ed è considerato incedibile. Ma il suo ingaggio verrà toccato all’insù, magari con l’inserimento di qualche nuovo bonus. Ne ha parlato con i suoi agenti negli ultimi giorni e l’intesa verrà trovata. Lui intanto torna in Georgia e risponderà al la convocazione ma difficilmente giocherà: tutto dipende dall’edema sull’osso sacro che fino ad adesso lo ha frenato.