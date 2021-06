Napoli, guerra di nervi con Insigne: vuole restare a vita, ma il rinnovo per ora è lontano

"Il rinnovo è lontano, con il Napoli è guerra di nervi". Scrive così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, facendo riferimento a Lorenzo Insigne, che incanta all'Europeo, ma dopo dovrà risolvere col Napoli la questione legata al prolungamento di un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2022. Secondo la Rosea, il Napoli vuole risparmiare, mentre dal capitano azzurro non arrivano segnali in questo momento in cui è impegnato con la maglia della Nazionale.

Tutto fermo. Finora non c'è stata alcuna discussione in merito. Il numero 24 vorrebbe riconosciuta la sua leadership anche dal punto di vista economica, mentre la società partenopea è chiamato ad un taglio a causa dei mancati introiti Champions e della pandemia. Ad ogni modo non c'è da far drammi, perché alla fine potrebbero spuntarla le volontà delle due parti, che sono comuni: andare avanti insieme. L'esterno classe '91 - si legge - vorrebbe rimanere a vita.