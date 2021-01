Napoli, Hysaj: "Serve continuità in campionato, non dobbiamo più sbagliare"

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Parma: "La vittoria in Coppa Italia è servita, dobbiamo dare continuità in campionato. Dobbiamo imparare a restare sempre concentrati per non sbagliare niente. Il momento è buono, siamo sempre vicini alle squadre di testa. In questo campionato se vinci due partite sei secondo, se ne perdi due sei ottavo. Stiamo giocando meglio, dobbiamo continuare così"