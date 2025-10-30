Napoli, i tempi di recupero per l'infortunio di De Bruyne: si rivedrà a marzo?

È di ieri la notizia che il fantasista del Napoli, Kevin De Bruyne, si è operato ad Anversa, in Belgio, con l'intervento che è perfettamente riuscito. La buona notizia per l'ex asso del Manchester City è che la nuova lesione non è avvenuta sulla vecchia cicatrice, quella che risaliva all'operazione fatta nel 2023 quando giocava in Inghilterra.

Lo staff medico guidato dal professore Geert Declercq, ha rimesso a posto il muscolo (flessore della gamba destra) laceratosi in occasione del calcio di rigore trasformato dal giocatore nella sfida vinta 3-1 dagli azzurri contro l'Inter.

I tempi di recupero

Quali saranno i tempi di recupero? Come già circolato nei giorni scorsi, è plausibile aspettarsi che De Bruyne rimanga lontano dai campi per un periodo che va dai 3 ai 5 mesi. Tempi da perfezionare in base a come andrà la riabilitazione. Il Corriere della Sera si sbilancia parlando di 4 mesi di assenza e pronosticando un suo rientro per il mese di marzo 2026. Antonio Conte dunque potrebbe riaverlo a disposizione per il finale di stagione in vista dello sprint finale per la lotta Scudetto. Una notizia che si somma a quella legata a un altro lungodegente, Romelu Lukaku, che oggi è atteso al rientro in Italia e che punta a rientrare o con l'Udinese, il 14 dicembre, o in Supercoppa con il Milan, il 18 dicembre, o infine con la Cremonese, il 28 novembre.