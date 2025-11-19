Napoli, De Bruyne è in Belgio: visita alla nazionale e festa dopo la qualificazione al Mondiale

Una presenza inattesa ma di fortissimo impatto emotivo ha animato lo spogliatoio del Belgio prima del match contro il Liechtenstein, gara che ha permesso alla nazionale guidata da Rudi Garcia di staccare il pass per i Mondiali del 2026. Nonostante sia alle prese con il recupero dal recente infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino a inizio 2026, Kevin De Bruyne non ha voluto far mancare il suo sostegno ai Diavoli Rossi.

Il centrocampista del Napoli si è presentato nel ritiro con le stampelle, salutando i compagni e lo staff della nazionale belga Un gesto da vero leader e senatore della selezione fiamminga, che ha iniettato una dose di morale e determinazione nel gruppo in un momento fondamentale del percorso di qualificazione. Ricordiamo che KDB è in Belgio per recuperare giustappunto dall'infortunio.

La presenza di De Bruyne è stata accolta con grande entusiasmo, un segnale di coesione in vista dell’ultimo passo, che poi è arrivato puntuale. Al Belgio, infatti, bastava la vittoria contro il Liechtenstein per non dover fare calcoli e garantirsi matematicamente un posto tra le prime qualificate al Mondiale. E così è stato. Il capitano, seppur non in campo, dimostra di essere il faro della squadra.