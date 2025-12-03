De Bruyne poteva finire al Marsiglia. Benatia: "Ci ho provato, ma era già avanti col Napoli"

Un'estate bollente dalle parti di Marsiglia, a detta di Medhi Benatia. Il direttore sportivo dell'OM, infatti, ha svelato diverse trattative condotte nell'ultima finestra di trasferimenti per potenziare la rosa di Roberto De Zerbi, artefice del ritorno in Champions League e del duello serrato con il PSG per il titolo di Ligue 1. Intervenuto a 'After Foot' sulle frequenze di RMC Sport, il dirigente marocchino di 38 anni ha svelato: "De Bruyne? Ci ho provato, ma era già molto avanti con il Napoli", il retroscena che ha visto dunque Antonio Conte appagato, al contrario di RDZ.

Un colpo a vuoto, ma succulento visto che era parametro zero post-Manchester City: "Non è che volessi a tutti i costi prendere De Bruyne, ma volevo incontrarlo. Volevo parlare con lui, capire un po’ come si sentiva", ha spiegato Benatia. "Era libero, ma questo non significa gratuito. Conosciamo i giocatori liberi… De Bruyne, mi sono detto: 'Con l’allenatore potrebbe davvero funzionare'". Ma nulla da fare, anche se non è stato l'unico buco nell'acqua: "Ho provato due o tre colpi così. Ho provato anche con Wesley Fofana del Chelsea, che è marsigliese. Mi sono detto: 'Ha avuto parecchi infortuni, ma il contesto marsigliese, a casa sua, potrebbe andare bene?'".

Una manovra di mercato nemmeno nata, invece, Antoine Griezmann. Sebbene al termine della scorsa stagione non avesse ancora rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 2027: "No, perché sapevo che avrebbe rinnovato. Era o gli Stati Uniti o il rinnovo, ma erano stipendi che non possiamo permetterci".