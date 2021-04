Napoli, il nuovo insostituibile a centrocampo: l'equilibrio ritrovato all'esame Inter

Dietro la crescita di Fabian, tornato a dominare le partite dando qualità alla manovra, c'è una crescita collettiva della squadra ma anche grande merito di Diego Demme. Seppur con un po' di ritardo, con qualche esclusione di troppo nella prima parte di stagione a favore del suo pupillo Bakayoko, Rino Gattuso negli ultimi mesi ha capito realmente l'importanza in termini di equilibrio nel 4-2-3-1 dell'ex Lipsia, voluto proprio da lui a gennaio dell'anno scorso, ma come play nel passaggio al 4-3-3. Già da gennaio, infatti, ha rinunciato al classe '91 solo per due leggeri infortuni proprio per la capacità di integrarsi meglio con la spagnolo, coprendogli le spalle e dando alla squadra quel dinamismo che chiaramente manca all'ex Beits.

La sfida all'Inter sarà un banco di prova importante anche per la consistenza della mediana, ma in ogni caso i numeri sono tutti dalla parte dell'italo-tedesco. In questa stagione Demme ha collezionato 19 presenze su 30 giornate di campionato e con lui il rendimento del Napoli è stato sempre positivo: 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Nelle 11 gare invece senza Diego in campo, invece, gli azzurri hanno inanellato lo stesso numero di sconfitte, nessun pareggio e soltanto 6 vittorie. Numeri eloquenti che accompagnano fedelmente le prestazioni: a causa probabilmente anche del netto calo di prestazioni di Bakayoko (che infatti non verrà riscattato), senza Demme s'è sempre visto un Napoli poco compatto, senza equilibrio ed infilato facilmente in ripartenza. Con l'Inter avrà il compito ulteriore, come all'andata e nelle prove dell'anno scorso nelle semifinali di Coppa Italia, di tagliare i rifornimenti a Lukaku chiudendo le linee di passaggio per innescarlo.