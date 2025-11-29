Napoli, il nuovo insostituibile ed il dubbio di Conte per il big-match dell'Olimpico

Dopo due vittorie di fila, che hanno restituito serenità all'ambiente e fiducia alla squadra, il Napoli si avvicina con ritrovato entusiasmo al big-match dell'Olimpico contro la Roma capolista. La squadra di Antonio Conte è chiamata a dare ulteriori conferme, almeno sul piano prestazionale, anche lontano dal Maradona dove finora ha costruito la sua classifica in campionato e Champions. Dopo le ultime trasferte decisamente negativa, il Napoli ha l'occasione di invertire anche il trend esterno ma dovrà farlo in uno scenario infuocato ed in preda all'euforia per il rendimento dei giallorossi di Gasperini. Per la serata nella capitale Conte non stravolgerà il nuovo Napoli di queste ultime uscite, ma un dubbio di formazione resiste.

Il nuovo intoccabile ed il dubbio nel tridente

Riguarda l'impiego di Politano. Dopo due partite in cui è partito dalla panchina, l'esterno offensivo è ancora in dubbio. Conte non vorrebbe toccare il tridente delle ultime uscite, ma ragiona su Politano a destra, spostando così Neres a sinistra al posto di Lang. Un modo per avere più equilibrio sull'out destro con l'italiano, ma nelle ultime uscite il brasiliano a destra - nel suo ruolo naturale, stringendo poi verso la punta - è stato devastante ed è a tutti gli effetti il nuovo insostituibile del Napoli schierato 3-4-2-1. Ed anche Lang, con caratteristiche diverse, ha dato segnali importanti che potrebbero portare alla continuità all'Olimpico. Remota, ma esistente, anche la possibilità anche di un tridente leggero per far muovere la linea a tre di Gasperini e non entrare nei duelli con il tridente 'piccolo' e Neres falso nove. E concedere anche un po' di riposo inizialmente ad Hojlund parso non al top dopo le fatiche con la nazionale.