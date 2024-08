Napoli, il pastore nigeriano avvisa Osimhen: "Non andare al Chelsea, ucciderà la tua carriera"

Tra Victor Osimhen e l'addio al Napoli, almeno in direzione Chelsea, ci si mette anche la religione. Ha infatti fatto il giro dei social il video in cui Primate Babatunde Elijah Ayodele, fondatore della Inri Evangelical Spiritual Church in Nigeria, mette in guardia il centravanti dal trasferimento al club di Stamford Bridge.

“Voglio dare un consiglio rapido. Osimhen, non andare al Chelsea - dice il pastore all'attaccante - se vai al Chelsea, non brillerai e questo distruggerà la tua carriera. Per quelli della Federazione Nigeriana di Calcio, se Osimhen va al Chelsea, non convocatelo in nazionale”.