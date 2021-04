Napoli, il rinnovo di Insigne a fine campionato. Prima offerta respinta: Champions fondamentale

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora tutto da scrivere. L'attuale contratto del capitano del Napoli è in scadenza nel 2022 ed è impensabile che De Laurentiis non chiuda la questione, in un senso o nell'altro, prima dell'inizio della prossima stagione, per evitare che possa andarsene a parametro zero. Prima però c'è una Champions League da conquistare sul campo e proprio la qualificazione alla massima competizione europea potrebbe cambiare le carte in tavola.

Offerta bassa - La prima offerta messa sul piatto da ADL è stata rifiutata: 3,5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni che con i bonus sarebbero arrivati a 4,5, l'attuale stipendio di Insigne. La discussione è stata rimandata alla prossima estate e con la qualificazione in Champions League De Laurentiis potrebbe proporre una condizione migliore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.