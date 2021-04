Napoli, il rinnovo di Insigne passa anche dalla Samp: determinante la Champions League

vedi letture

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Napoli sfida la Sampdoria e ha bisogno di una vittoria per restare attaccato al treno Champions League. Il quarto posto dista 2 punti al momento, per cui a Marassi è vietato sbagliare. Tanto passerà anche dai piedi di Lorenzo Insigne, confermato ancora una volta titolare e, secondo La Gazzetta dello Sport, chiamato a fare una grande prestazione anche in ottica rinnovo: il quarto posto infatti - si legge - sarebbe determinante per il prolungamento del numero 24.