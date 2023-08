Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia non sarà stilato in ritiro. Possibile annuncio a inizio 2024

Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli, prolungherà il suo contratto con la squadra allenata da Rudi Garcia. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già raggiunto l'accordo con il talento georgiano, che è ovviamente incedibile dopo la prima grande stagione nel campionato di Serie A disputata con la maglia azzurra, che ha sorpreso soprattutto per la continuità che ha caratterizzato le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, l'annuncio non è comunque considerato prioritario e per questo avverrà a tempo debito. L'accordo non sarà stilato in ritiro e verrà ufficializzato a inizio 2024. Kvaratskhelia è da tempo finito nel mirino delle big europee, che però si sono viste respinte ogni possibile approccio per il classe 2001 ex Dinamo Batumi.