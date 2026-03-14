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Napoli, il ritorno di Anguissa e si rivede McTominay: Conte con 3 novità verso il Lecce

Napoli, il ritorno di Anguissa e si rivede McTominay: Conte con 3 novità verso il Lecce
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Antonio Gaito

Il Napoli riceve il Lecce con l'obiettivo di confermare le ultime due vittorie contro Verona e Torino e consolidare il terzo in posto in classifica. Anche senza impegno infrasettimanale a Castel Volturno c'è stata un'altra settimana di lavoro piuttosto movimentata con le solite porte girevoli con chi rientra dagli infortuni o cresce di condizione e chi invece deve fermarsi, come già capitato ad Antonio Vergara. In questo senso Antonio Conte per la sfida alla squadra di Di Francesco presenterà tre novità di formazioni proprio in seguito agli aggiornamenti arrivati in settimana.

Si ferma Juan Jesus: torna Beukema
In difesa ci sarà la prima novità Certa la presenza di Sam Beukema al posto di Juan Jesus, alle prese con un affaticamento muscolare che l'ha costretto a fermarsi in settimana. Il centrale olandese ex Bologna, monitorato in chiave nazionale nonostante il poco spazio quest'anno in maglia azzurra, affiancherà Buongiorno e Olivera nella linea difensiva considerando che serve ancora tempo per i rientri di Rrahmani e Di Lorenzo. Scelte obbligate dunque per Antonio Conte.

Anguissa torna titolare
Il Napoli potrà contare su Frank Zambo Anguissa dal primo minuto. Dopo la seconda frazione di gioco disputata interamente contro il Torino, il centrocampista azzurro è pronto a riprendersi la maglia da titolare al fianco di Billy Gilmour. Un recupero importante anche perché sarà ancora out Lobotka, alle prese con un sovraccarico che non è stato ancora assorbito e necessita di qualche giorno ulteriore. In questo modo Elmas potrà alzarsi in posizione più offensiva e sopperire all'assenza di Vergara.

Il ritorno di McTominay
Da un lato il ritorno di Anguissa nella formazione titolare, dall'altro anche quello di Scott McTominay. Lo scozzese, fermo dall'infiammazione rimediata contro il Genoa - ma che si trascinava da un bel po' - è rientrato in gruppo martedì e chiaramente dopo un lungo stop non è pronto per l'intera partita, ma rappresenterà un'arma importante a gara in corso. Come De Bruyne e Lukaku, in crescita dopo un'altra settimana di lavoro, per una panchina che ritrova pezzi da novanta pronti a fare la differenza.

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